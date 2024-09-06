Выборы стартовали: в Тульской области начали работу все 1057 избирательных участков

В восемь часов утра 6 сентября в Тульской области стартовали досрочные выборы нового губернатора, депутатов областной Думы восьмого созыва, городского Думы седьмого созыва и представительных органов в десяти муниципалитетах региона.
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