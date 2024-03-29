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﻿В Тульской области трое подростков залезли в чужой гараж, угнали машину и украли запчасти

﻿В Тульской области трое подростков залезли в чужой гараж, угнали машину и украли запчасти

На скамье подсудимых могут оказаться трое подростков из Куркинского района Тульской области. Их обвиняют в угоне автомобиля и краже запчастей, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК России.

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