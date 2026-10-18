Осень традиционно становится сезоном крупных покупок: нужно собрать детей в школу, обновить зимнюю одежду и обувь, подготовить дачу к холодам, купить зимнюю резину для машины, а кто-то уже задумывается о покупке новогодних подарков и планировании отдыха в каникулы.