Bugatti Destrier: еще один «последний» гиперкар с двигателем W16[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Фирма Bugatti явно вошла во вкус, представляя все новые и новые «последние» гиперкары с легендарным квадротурбомотором W16.
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