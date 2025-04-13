В Минобороны заявили об освобождении населённого пункта Елизаветовка в ДНР

Он перешёл под контроль российских военных в результате успешных действий группировки войск «Центр». В зоне её ответственности противник за сутки потерял более 430 военнослужащих, две бронемашины, восемь орудий полевой артиллерии и семь пикапов.
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