Песков: Мы не знаем, насколько отправка войск ЕС на Украину реальна

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что не может сказать, насколько сообщения о готовности некоторых стран ЕС направить свои войска на Украину соответствуют действительности.
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