В Кишиневе распятие осквернили фашистскими символами и антисемитскими надписями

В Кишиневе распятие на пересечении улиц Руссо - Садовяну осквернили фашистскими символами и антисемитскими надписями, однако сотрудники претуры сектора Чеканы оперативно отреагировали на публикации гражданских активистов и приступили к ликвидации последствий вандализма.
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