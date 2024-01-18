«Оставляет желать лучшего». Специалист раскрыл тайну воды в Приморье

Вода – основной источник жизни. А вы задумывались о том, откуда она берется в наших квартирах? Можно ли пить воду из-под крана и как обезопасить себя перед употреблением? Почему человеку важно пить много жидкости и на какую воду стоит обратить внимание в магазинах Приморья? Корреспондент PRIMPRESS пообщалась с Александром Богдановым, специалистом по водоснабжению и тепловым сетям, чтобы получить ответы на эти и другие вопросы.