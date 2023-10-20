Минпромторг РФ внес в список машин для госслужащих Lada, УАЗ и китайский Haval

В список автомобилей, рекомендованных Минпромторгом РФ для использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях, вошли российские Lada, "Москвич", Aurus, Evolute, УАЗ, а также китайские Haval.
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