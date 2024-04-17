Фейк и только: Киев придумал, что в Крыму гибнут дельфины афалины Алиса БронскаяВымышлено обвинять российских военных в «зверствах» на Украине надоело и теперь киевская пропаганда обратила внимание на животных, в частности на черноморских дельфинов-афалин.