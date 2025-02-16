Город рабочих профессий: колледжи и предприятия подписали 250 меморандумов

Фестиваль «Город рабочих профессий» стал платформой для 250 новых партнёрств. Колледжи совместно с предприятиями заключили 250 взаимовыгодных соглашений в части профессионально-технического образования и трудоустройства молодёжи, передает «24KZ».
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