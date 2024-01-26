В Свердловской области осудили пенсионерку за попытку поджога военкомата

В Первоуральске осудили 73-летнюю пенсионерку за попытку поджога военкомата. Женщина была приговорена к полутора годам условного срока за попытку поджигания военного учреждения с использованием «коктейля Молотова».
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