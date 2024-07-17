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Петербургский дневник

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В Петербурге 20 июля пройдут соревнования с собаками

В Петербурге 20 июля пройдут соревнования с собаками

Все желающие могут принять участие со своими питомцами В Петербурге на Кинологической площадке в Армашевском сквере 20 июля в 11:00 стартуют соревнования с четвероногими друзьями, сообщили сегодня в пресс-службе администрации Красногвардейского района.

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