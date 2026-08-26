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Задержание главы «ТулаДрон» связали с махинациями в проекте «Композитная долина»

Задержание главы «ТулаДрон» связали с махинациями в проекте «Композитная долина»

В Туле задержали главу центра «ТулаДрон» Евгения Григорьева. Как сообщает Telegram-канал Mash, его деятельность связывают с махинациями при финансировании масштабного научно-технического проекта «Композитная долина».

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