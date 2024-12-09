Российская армия значительно улучшила свои тактические навыки. Об этом в эфире видеоблога «Крапивный» заявил бывший украинский банкир Андрей Онистрат, мобилизовавшийся в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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