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Что ждет рубль с 1 ноября и курс валют на 31 октября 2023 года

Что ждет рубль с 1 ноября и курс валют на 31 октября 2023 года

Что ждет рубль с 1 ноября и курс валют на 31 октября 2023 года Евгения КомароваВ последние дни финансовые рынки России переживают период значительных колебаний из-за важных решений, принимаемых Центральным банком России и Федеральной резервной системой США.

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