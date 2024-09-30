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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вердер» победил «Хоффенхайм», проигрывая 0:3 к 12-й минуте. На камбэк давали 29.00

«Хоффенхайм» проиграл «Вердеру» (3:4) в матче 5-го тура Бундеслиги. «Вердер» уступал со счетом 0:3 к 12-й минуте.

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