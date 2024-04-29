Самсонова побеждает Осаку в Мадриде Юлия ПономареваВ эпическом противостоянии на мадридской глине Людмила Самсонова прерывает свою серию поражений, одерживая победу над четырёхкратной чемпионкой ТБШ Наоми Осакой.
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