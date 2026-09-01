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Татар-информ

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Фестиваль «Семья и Родина едины!» откроется 5 сентября в Казани

Фестиваль «Семья и Родина едины!» откроется 5 сентября в Казани

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» Фестиваль семей Татарстана «Семья и Родина едины!» стартует 5 сентября в Казани, в КЦ имени Ленина.

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