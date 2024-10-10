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Латынина* уехала из России, чтобы помочь врагу. А теперь бьёт по Киеву – словом

Латынина* уехала из России, чтобы помочь врагу. А теперь бьёт по Киеву – словом

Удивительные метаморфозы продолжают происходить со "стрелкой осциллографа" Юлии Латыниной* - после февраля 2022 года она покинула Россию практически со всей братией почившего "Эхо Москвы".

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Собаке собачья смерть несправедливая человеческая поговорка. Собака самое верное животное человечества,а вот свиня ,она и у мусульман,у евреев, мерзчайше животное. Так что дадину и всем ему подобным и тем ,кто ратовал за бандерукрнацизм свинья смерть.
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5 час.
Александр Котов
Что с мозгами у латыниной? Да ничего, их просто нет.
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4 час.
Анастасия Гончарова
эта мерзкая тварь страшнее атомной войны...🤮
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3 час.

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