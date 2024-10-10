БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ

Собаке собачья смерть несправедливая человеческая поговорка. Собака самое верное животное человечества,а вот свиня ,она и у мусульман,у евреев, мерзчайше животное. Так что дадину и всем ему подобным и тем ,кто ратовал за бандерукрнацизм свинья смерть.