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Царьград

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ВСУ 13 раз атаковали ДНР: пострадал один человек

ВСУ 13 раз атаковали ДНР: пострадал один человек

Вооружённые формирования Украины за сутки 13 раз атаковали населённые пункты Донецкой Народной Республики, пострадал гражданский, повреждены дома и транспорт.

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