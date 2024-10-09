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Русские пограничники покинут КПП на границе Армении и Ирана: Дальше — хуже

Русские пограничники покинут КПП на границе Армении и Ирана: Дальше — хуже

С 1 января в Армении изменится формат участия России в охране границыНазели Багдасарян, будучи пресс-секретарём армянского премьера, заявила, что Николу Пашиняну удалось прийти с Владимиром Путиным к новым договорённостям.

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