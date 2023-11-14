"Каждому покупателю присваивают теги". Как действуют мошенники на распродажах

Юрист Хаминский рассказал, как потребителей заставляют покупать некачественные товары.Помимо желания привлечь и повысить лояльность покупателей, у распродаж есть и еще одна цель – продать неликвидный, а иногда и поддельный товар.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии