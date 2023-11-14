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Царьград

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"Каждому покупателю присваивают теги". Как действуют мошенники на распродажах

"Каждому покупателю присваивают теги". Как действуют мошенники на распродажах

Юрист Хаминский рассказал, как потребителей заставляют покупать некачественные товары.Помимо желания привлечь и повысить лояльность покупателей, у распродаж есть и еще одна цель – продать неликвидный, а иногда и поддельный товар.

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