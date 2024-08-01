Минобороны РФ опубликовало новое видео третьего этапа ядерных учений

Минобороны РФ опубликовало очередное видео третьего этапа учений нестратегических ядерных сил.На кадрах видно, как личный состав отрабатывает получение учебных боеприпасов и выход в назначенные районы, а также снаряжает ракеты-носители и авиационные средства поражения.
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