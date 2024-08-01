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Аргументы и Факты

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Минобороны РФ опубликовало новое видео третьего этапа ядерных учений

Минобороны РФ опубликовало новое видео третьего этапа ядерных учений

Минобороны РФ опубликовало очередное видео третьего этапа учений нестратегических ядерных сил.На кадрах видно, как личный состав отрабатывает получение учебных боеприпасов и выход в назначенные районы, а также снаряжает ракеты-носители и авиационные средства поражения.

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