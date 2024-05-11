В США признали успехи российских военнослужащих в Донбассе и на востоке Украины

ВАШИНГТОН, 11 мая, ФедералПресс. Координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ВС России добились тактических успехов в Донбассе и на востоке Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии