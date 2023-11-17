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Десантники ударили гаубицами Д-20 по складам и боевикам ВСУ у Соледара

Десантники ударили гаубицами Д-20 по складам и боевикам ВСУ у Соледара

скриншот из видео В Минобороны показали кадры работы артиллерийской батареи Тульских десантников, которые с помощью гаубицы Д-20 нанесли сокрушительный удар по складам с боеприпасами и личному составу Вооруженных сил Украины.

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