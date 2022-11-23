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Панарин против «Кингс»: 3-й подряд матч без очков при 3 бросках за 19:01. У него 0+1 в последних 5 играх

Артемий Панарин остался без очков в 3-м матче подряд. Российский форвард «Рейнджерс» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (5:3).

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