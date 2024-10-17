Как понять, почему ваши неприхотливые туи вдруг начали буреть, желтеть и сохнуть

﻿﻿Как понять, почему ваша неприхотливая туя вдруг начинает буреть, желтеть, засыхать? Можно ли спасти умирающее дерево или ваша конкретная ситуация безвыходна? Мы понимаем причины потемнения иглы и решаем, что с этим делать.