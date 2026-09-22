МИД: Россия рассчитывает на переосмысление работы ООН на украинском направлении

Россия рассчитывает на переосмысление работы ООН на украинском направлении. Об этом РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов.
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