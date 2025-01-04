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Царьград

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Ответные меры России на ракетный удар по Белгороду со стороны Украины

Ответные меры России на ракетный удар по Белгороду со стороны Украины

Министерство обороны России сообщает о попытке ракетного удара Вооружённых сил Украины ракетами ATACMS по Белгородской области.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Ух как страшно американцам стало!!!
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