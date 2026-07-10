MakeUseOf разоблачил замедляющие программы в Windows 11

Издание MakeUseOf сообщает о встроенных в Windows 11 программах, замедляющих ОС. Редактор Олувадемиладе Афолаби выделил OneDrive, Phone Link и Microsoft Teams, рекомендовал отключение для улучшения работы ПК.
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