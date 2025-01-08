С 1 января 2025 года величина МРОТ в Москве увеличилась на 12%

С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Москве составит 32 916,00 руб. Данные следует из трехстороннего соглашения между правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».