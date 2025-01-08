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С 1 января 2025 года величина МРОТ в Москве увеличилась на 12%

С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Москве составит 32 916,00 руб. Данные следует из трехстороннего соглашения между правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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Комментарии
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АК
Алекс Кузь
Смелее публикуйте это достижение профсоюзов и собянина в социальной рекламе. Этим можно прожить и кушать месяц.
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17 час.

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