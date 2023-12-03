Трансформация Су-57: российские истребители становятся трансформерами с бортовыми дронамии Ольга ВайленкоРоссийский истребитель Су-57 пятого поколения, созданный в рамках программы ПАК ФА, совершает новый технологический прорыв.
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