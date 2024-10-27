В России в ближайший понедельник можно будет хорошо разглядеть комету C/2024 S1

Её открыли 27 сентября 2024 с помощью телескопа проекта ATLAS В России и других странах Северного полушария Земли в ближайший понедельник, 28 октября, можно будет хорошо разглядеть комету C/2024 S1 (ATLAS).
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