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СК возбудил дело после убийства 4 подростков в байкальском СНТ

СК возбудил дело после убийства 4 подростков в байкальском СНТ

Следователями возбуждено уголовное дело о статьям 105 (Убийство двух и более лиц) и 30.Следователями возбуждено уголовное дело о статьям 105 («Убийство двух и более лиц») и 30, 105 («Покушение на убийство двух и более лиц») Уголовного кодекса Российской Федерации после нападения с ножом на подростков в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) города Байкальска, сообщил Telegram-канал «Следком».

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