NYT: НАТО собирается запустить 5 тысяч ракет для перегрузки российской системы ПВО

The New York Times пишет, что НАТО думает над идеей быстрого удара по России, которая предполагает запуск пяти тысяч ракет по целям на территории РФ, чтобы вывести из строя систему ПВО, отмечает "Царьград".
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