Banki.loans

360 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • allex lex
    Кого защищает Украина своей войной? Это война ради ЕС и США что ли. А что США и ЕС не повоюют за себя, разве их надо ...RV: Представители...
  • Алексей Куницын
    НаркоПрезидент Украины Владимир Зеленский сольёт Украину после неудачного летнего наступления, Американцы (Англичане)...ISW проинформиров...
  • Валентин Щербаков
    Вот чего мы с этими лживыми подлыми фашистами цацкаемся, выгнать все посольство, оставив пару атташе и закрыть все во...Берлин принял реш...

NYT: НАТО собирается запустить 5 тысяч ракет для перегрузки российской системы ПВО

NYT: НАТО собирается запустить 5 тысяч ракет для перегрузки российской системы ПВО

The New York Times пишет, что НАТО думает над идеей быстрого удара по России, которая предполагает запуск пяти тысяч ракет по целям на территории РФ, чтобы вывести из строя систему ПВО, отмечает "Царьград".

Вернуться к статье

Картина дня

наверх