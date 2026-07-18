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Аргументы недели

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В Пулково сняли ограничения на прием и выпуск рейсов

В Пулково сняли ограничения на прием и выпуск рейсов

Росавиация сообщила о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пулково. Временные меры вводились для обеспечения безопасности полетов в связи с утренней атакой беспилотников на Ленинградскую область.

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