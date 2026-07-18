В Пулково сняли ограничения на прием и выпуск рейсов

Росавиация сообщила о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пулково. Временные меры вводились для обеспечения безопасности полетов в связи с утренней атакой беспилотников на Ленинградскую область.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии