Кремль опубликовал договоренности с США по итогам встречи в Эр-Рияде

Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В ходе 12-часовой встречи «технические команды» обсудили Черноморскую инициативу и запрет атак на объекты энергетики.
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