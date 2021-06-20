Евгений Попов: Достичь амбициозных целей, о которых сказал Президент, можно только повысив качество жизни людей

На днях на XX съезде партии "Единая Россия" выступил президент России Владимир Путин. По мнению Евгения Попова, ведущего телепрограммы "60 минут", для достижения целей, обозначенных главой государства, необходимо повышение качества жизни граждан.
На днях на XX съезде партии "Единая Россия" выступил президент России Владимир Путин. По мнению Евгения Попова, ведущего телепрограммы "60 минут", для достижения целей, обозначенных главой государства, необходимо повышение качества жизни граждан.
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