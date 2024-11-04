В США досрочно проголосовали почти 75 млн человек

Число проголосовавших досрочно на президентских выборах в США превысило 74 млн человек, или 47% от общего числа проголосовавших на президенстких выборах в 2024 году, сообщила 2 ноября газета The Wahigton Post.
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