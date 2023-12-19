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Леброн Джеймс оформил трипл-дабл в проигранном матче с «Нью-Йорком»

Леброн Джеймс оформил трипл-дабл в проигранном матче с «Нью-Йорком»

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс оформил 109-й карьерный трипл-дабл в проигранном матче с «Нью-Йорком» (109:114).

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