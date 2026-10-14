Пассажиры Аэроэкспресса сэкономили более 14 млн рублей за 5 месяцев при оплате билетов через СБП

Москва, 14 октября — Аэроэкспресс и Национальная система платежных карт (НСПК)* подвели итоги совместной акции, в рамках которой при оплате поездок через Систему быстрых платежей (СБП) пассажиры компании получали кешбэк в размере 5%.
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