Кулеба назвал швейцарский саммит по Украине «прыжком к миру»

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Юрий Зубрин

Лукавит кулебяка ,более провальной сходки идиотов всех мастей давно не случалось .Ну,не даром цирк "Шапито" на Украине назначили "государствообразующим " предприятием ...Клоуны в деле везде и вовсем !