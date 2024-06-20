Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в четверг, 20 июня, заявил, что «глобальный саммит», прошедший в Швейцарии на прошлой неделе, стал «прыжком к миру», – сообщают украинские СМИ.
Кулеба назвал швейцарский саммит по Украине «прыжком к миру»
Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Лукавит кулебяка ,более провальной сходки идиотов всех мастей давно не случалось .Ну,не даром цирк "Шапито" на Украине назначили "государствообразующим " предприятием ...Клоуны в деле везде и вовсем !
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12 час.
С С
Глядя на его пришибленный видок, убеждаешься, что на окраине трезвых нет. Долбо...б в вышиванке.
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21 мин.
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