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Свежие комментарии

  • С С
    Глядя на его пришибленный видок, убеждаешься, что на окраине трезвых нет. Долбо...б в вышиванке.Кулеба назвал шве...
  • Eduard
    Причем тут компании и частные лица,мошейники самураи? Вы занимаетесь беззаконием и мошейничеством.Украина ни к какой ...Япония расширила ...
  • Юрий Зубрин
    Лукавит кулебяка ,более провальной сходки идиотов всех мастей давно не случалось .Ну,не даром цирк "Шапито" на Украин...Кулеба назвал шве...

Кулеба назвал швейцарский саммит по Украине «прыжком к миру»

Кулеба назвал швейцарский саммит по Украине «прыжком к миру»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в четверг, 20 июня, заявил, что «глобальный саммит», прошедший в Швейцарии на прошлой неделе, стал «прыжком к миру», – сообщают украинские СМИ.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Лукавит кулебяка ,более провальной сходки идиотов всех мастей давно не случалось .Ну,не даром цирк &quot;Шапито&quot; на Украине назначили &quot;государствообразующим &quot; предприятием ...Клоуны в деле везде и вовсем !
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12 час.
С С
Глядя на его пришибленный видок, убеждаешься, что на окраине трезвых нет. Долбо...б в вышиванке.
Ответить
21 мин.

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