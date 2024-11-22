Юрий Подоляка рассказал об обстановке на фронтах в зоне СВО на утро, 22.11.2024: карта боевых действий

Юрий Подоляка - 22 ноября 2024 года. Российские войска добились значительных успехов на фронтах, прорвав оборону в нескольких ключевых районах, включая Большую Новосёлку и Курахово, и создав угрозу окружения для украинских подразделений.
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