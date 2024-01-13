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Европа откровенно планирует «лезть» на Россию всей мощью

Европа откровенно планирует «лезть» на Россию всей мощью

То, что вытворяют наши «не-коллеги» и «не-партнёры» уже вообще ни в какие рамки не лезет! Кстати, они сами открыто и официально называют это «репетицией полномасштабной войны с Россией в Европе».

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Комментарии
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Дмитрий Боев
Ну, эти ребята немощные совсем уж рамсы попутали. Для СЯО (это не китаец, для тех, кто забыл) совершенно не имеет разницы размер и состав армии агрессора. Лучше бы сидели на хвосте молча, пока до них дело не дошло. НЕ БУДИ ЛИХО, ПОКА ОНО ТИХО
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3 час.
Natalija Osminina
Физика погружения тела в болото доказала, что активнее  всего погружаются барахтающиеся тела. Вот эти твари и барахтаются - активно  засасываясь в черную дыру небытия.
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2 час.
Natalija Osminina
Похоже, что Россия может скоро решиться на удар по какому-нибудь заводику, изготавливающему снаряды , которыми убивают мирных российских граждан и детей. Как, типа, по Чешскому, снарядами которого били по Белгороду.  Иначе Запад, говоря, словами Артамонова &quot;так и будет уповать на то, что Россия как природная унтерменша, никогда не поднимет руку на своего господина, и что европейцы надеются на гуманное отношение русских к Европе, потому что её очень любят&quot;.  Надо развенчивать их иллюзии.  С другой стороны Западу в любом случае хана. И  есть время дождаться их конца.
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2 час.

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