Европа откровенно планирует «лезть» на Россию всей мощью

Ну, эти ребята немощные совсем уж рамсы попутали. Для СЯО (это не китаец, для тех, кто забыл) совершенно не имеет разницы размер и состав армии агрессора. Лучше бы сидели на хвосте молча, пока до них дело не дошло. НЕ БУДИ ЛИХО, ПОКА ОНО ТИХО

Natalija Osminina

Похоже, что Россия может скоро решиться на удар по какому-нибудь заводику, изготавливающему снаряды , которыми убивают мирных российских граждан и детей. Как, типа, по Чешскому, снарядами которого били по Белгороду. Иначе Запад, говоря, словами Артамонова "так и будет уповать на то, что Россия как природная унтерменша, никогда не поднимет руку на своего господина, и что европейцы надеются на гуманное отношение русских к Европе, потому что её очень любят". Надо развенчивать их иллюзии. С другой стороны Западу в любом случае хана. И есть время дождаться их конца.