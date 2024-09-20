«Шелковый путь» на Танке 300

Убойные дороги, тактический азарт, попытки не заблудиться в степях Монголии, конфликт с напарником и прорыв с последнего места: это рассказ о том, как бывший редактор «Мотора» проехал знаменитый ралли-рейд в категории «Гранд Тур».
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