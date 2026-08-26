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Стиль Кейт Мосс возвращается: 6 вещей, которые стоит носить этой осенью

Стиль Кейт Мосс возвращается: 6 вещей, которые стоит носить этой осенью

Кейт Мосс снова становится главным ориентиром для осеннего гардероба. За три десятилетия супермодель практически не изменила своей формуле — немного небрежности, немного рок-н-ролла и вещи, которые выглядят так, будто были найдены в гардеробе случайно.

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