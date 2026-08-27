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Altrata: в мировом рейтинге миллиардеров Россия заняла четвертую строчку

Altrata: в мировом рейтинге миллиардеров Россия заняла четвертую строчку

По итогам 2025 года Россия заняла четвертое место в мире по количеству миллиардеров, их число в стране увеличилось до 151 человека, говорится в исследовании Billionaire Census 2026 года, об этом 27 августа сообщает аналитическая компания Altrata.

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