Altrata: в мировом рейтинге миллиардеров Россия заняла четвертую строчку

По итогам 2025 года Россия заняла четвертое место в мире по количеству миллиардеров, их число в стране увеличилось до 151 человека, говорится в исследовании Billionaire Census 2026 года, об этом 27 августа сообщает аналитическая компания Altrata.
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