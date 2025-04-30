Житель Ульяновской области скончался от малярии после поездки в Африку

УЛЬЯНОВСК, 30 апреля, ФедералПресс. В Ульяновской области зафиксирован первый в 2025 году летальный исход от тропической малярии: житель региона, вернувшийся с отдыха на Занзибаре, впал в коматозное состояние и умер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии