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Житель Ульяновской области скончался от малярии после поездки в Африку

Житель Ульяновской области скончался от малярии после поездки в Африку

УЛЬЯНОВСК, 30 апреля, ФедералПресс. В Ульяновской области зафиксирован первый в 2025 году летальный исход от тропической малярии: житель региона, вернувшийся с отдыха на Занзибаре, впал в коматозное состояние и умер.

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