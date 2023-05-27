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Фамильные ценности: Александр и Иван Емельяненко одержали победы, а Олейник потерпел поражение нокаутом

Фамильные ценности: Александр и Иван Емельяненко одержали победы, а Олейник потерпел поражение нокаутом

Александр и Иван Емельяненко одержали синхронные победы. Феникс полностью отдал Евгению Ершову стартовый отрезок и едва не побывал в нокдауне, но сразу после перерыва воспользовался попыткой блогера пойти в борьбу и провёл болевой приём на руку.

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